ЕСПЧ: права на "Рустави-2" принадлежат прежнему владельцу

Грузинская телекомпания "Рустави-2" может быть возвращена прежнему владельцу. Такое решение принял Европейский суд по правам человека. ЕСПЧ признал, что права на телеканал "Рустави 2" принадлежат бизнесмену Кибару Халваши. Таким образом, суд оставил в силе решение Верховного суда Грузии от марта 2017 года и отклонил иски нынешних владельцев канала – братьев Левана и Георгия Караманишвили, которые близки к бывшему президенту Михаилу Саакашваили.

Халваши обратился в ЕСПЧ, утверждая, что в 2006 году был вынужден за бесценок продать акции своей компании под давлением режима Саакашвили. Грузинские суды его иск удовлетворили, однако два года назад ЕСПЧ приостановил эти решения.

"Рустави-2" – самый популярный телеканал Грузии, он регулярно выступает с резкой критикой правительства. Оппоненты Халваши опасаются, что если он получит контроль над телекомпанией, то попытается изменить её политику. Сам бизнесмен ранее заявлял, что под его руководством телеканал "перестанет быть тенденциозным и предвзятым".

В начале июля Рустави-2 оказался в центре скандала. Поводом стали нецензурные высказывания телеведущего Георгии Габуния в адрес президента России Владимира Путина. Это стало причиной еще большего ухудшения отношений между двумя странами.