Активиста "Открытой России" в Пскове обвинили по эпизоду 2011 года

В Пскове активисту "Открытой России" Артёму Милушкину предъявили новое обвинение в сбыте наркотиков, сообщает корреспондент Радио Свобода. По словам адвоката, эпизод касается событий 2011 года. Тогда полиция якобы провела проверочную закупку амфетамина, но личность продавца установить не удалось. А спустя восемь лет полиция объявила, что им был Милушкин.

Активист вину не признал, но вспомнить, где находился 29 января 2011 года, не смог. Следствие заявило, что та контрольная закупка записывалась на видео, и назначило портретную экспертизу. Её сроки пока неизвестны.

Артёма Милушкина и его жену – бывшего координатора "Открытой России" Лию Милушкину – задержали в январе по обвинению в продаже запрещенных веществ. Супруги вину не признали и заявили, что дело политически мотивировано. Милушкин утверждает, что полицейские угрожали подбросить ему наркотики. Сейчас он находится в СИЗО, а его жена – под домашним арестом. Сроки ареста супругов в рамках предварительного следствия постоянно продлеваются. Защита считает это давлением на активистов.