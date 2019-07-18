"Парад стариканов". Россияне "состарили" себя, а заодно и Путина

По российским соцсетям катится волна фотографий, пропущенных через новый – состаривающий – фильтр приложения FaceApp. Началось все в Инстаграме, где свои фото "в старости" опубликовали многие известные актеры и телеведущие, в том числе Михаил Галустян, Гарик Харламов, Амиран Сардаров, Кристина Асмус и Владимир Соловьев.

Многие "состаривали" не только свои фото.

По-настоящему напугали пользователей фото "старых" Путина и Медведева – а точнее, перспектива смотреть на эти лица по телевизору и через 20 лет.

​Максим Горюнов

лики вечности

Сергей Митрофанов

Вся жизнь прошла с ними

Появились и мемы.

Михаил Визель

Лучшая из пока встреченных мною шуток на актуальную сегодня тему:

- Слушай, а где вы все берете эту программку для лиц?

- Какую программку для лиц?

- Ну ты сегодня загрузила новую аватарку, где выглядишь старухой.

- ЧТООО???

В какой-то момент поток "старческих" фотографий стал уступать потоку саркастических комментариев.

​Сергей Шмидт

Всем забившим ленты "постаревшими" фотографиями.

Вот, чтоб вам всем такими и быть!

Александр Гаврилов

А вот если FaceApp на Дориана Грея налезет — кто кого сборет?

Алексей Юдников

Говорят, фотка Софии Ротару уже поломала приложение.

Татьяна Мэй

Ну вас в баню. Ленту невозможно смотреть, словно в доме престарелых очутилась. Ушла на базу, вернусь, когда вы обратно омолодитесь. Что хотите делайте, хоть яичники обезьяны себе вставляйте, но шамкать прекращайте.

Максим Мошков

А в этой глюкавине, которой все свои фотки скармливают, только количество лет задается? Или есть опции типа "50 грамм героина" или "200 литров водки"?

Сталингулаг

Посмотрел ваши фото, которые вы состарили. Как хорошо, что я умру раньше старости и мне не придётся в живую видеть ваши морщинистые, ужасающие <рожи>

Дмитрий Михайлин

Джентльмены, я должен открыть вам секрет. Более того, я должен открыть вам глаза. (Дамы благоразумно не пользуются этим старящим приложением, потому что умные).

Вот что я вам скажу. Вы и сейчас выглядите примерно так же, как в приложении фейс апп. Пара лишних морщин - просто подробность.

Вам кажется, что вы охренительный атлет с полотен Дейнеки? А фоточку подшаманим - и ха-ха-ха, смотри, какой забавный старик.

Так вот, это ха-ха-ха - и есть наша реальность. Именно так нас воспринимают окружающие барышни - те, которые нам хотелось бы, чтобы воспринимали.

... Однажды, лет пять назад, мы компанией, где-то выпив, завалились в ночной клуб. Я, помню, мило отплясывал с посторонней симпатичной барышней. Предложил ей что-нибудь выпить. За барной стойкой она сказала: - Вы такой прикольный, танцуете хорошо. Вот мой папа так не умеет.

После этого, помню, как отрезало - ни разу больше не был, и уже не пойду, ни в какие ночные клубы.

Просто чтобы не выглядеть нелепо.

Всему свое время, ребята, всему свое время. Даст Господь - и состаримся, как на картинке.

Ефим Шифрин

Вот тут все постят себя старичками. Специальная программа морщинит их и скукоживает им всё лицо. А мне куда дальше? Мне и так уже 64-ый пошёл. Уже приблизительно понятно, как я буду выглядеть в гробу.

Всё равно загримируют, а потом начнут аплодировать...

То есть, буквально, как каждый вечер. Ничего нового...

Сергей Кальварский

А когда выпустят приложение, чтобы хоть фото омолодить? Face App для пенсионеров требую.

Максим Горюнов

два школьника в автобусе

- в фейсбуке старики выкладывают фото на которых они ещё большие старики!

- в фейсбуке и так одни старики сидят, зачем они это делают?

- а я знаю?

Лора Белоиван

Господи, полная лента знакомых стариканов. Как в Сказке о потерянном времени, аж оторопь берет фейсбук листать.

Иван Поликаров

Да, действительно, старческие рожи это, конечно, хорошо, но давайте уже лучше сразу свои надгробия.

А кого-то "состарившиеся" лица друзей натолкнули на воспоминания или философские размышления.

Михаил Котов

Мне кажется это что-то вроде коллективной психотерапии, помахать костлявой кулаком, показать что не боишься старости. Даже если это не так.

Андрей Тесля

а в текущем забеге с FaceApp я вижу много оптимистичного -

- во-первых, что старость будет, а во-вторых, что все мы будем более или менее узнаваемы

Лев Симкин

FaceApp полувековой давности

Один мой приятель тех лет знакомился с девушками при помощи одного и того же набора шуток. Рассмешив новую знакомую, он говорил:

- Сделай серьезное лицо!

Когда же у той это с трудом получалось, просил:

- А теперь - умное!

Алексей Беляков

Это было в 1994 году. Мой друг, талантливый компьютерщик Дима, сказал: «Хочу сделать одну программу. Она будет изменять лицо. Можно будет увидеть себя, например, в старости». Я усмехнулся: «Думаешь, это кому-то интересно?». Дима ответил: «Конечно!». И показал мне первые наброски – на своем IBM, кажется, 486. Выглядело не очень убедительно. Я честно сказал: «Фигня какая-то. Но программу можешь назвать FaceMaker». «Отлично!» – сказал Дима.

Спустя время спросил у Димы, как идет работа. «Ты знаешь, – ответил грустно Дима. – У нас пока еще очень хреновая графика, не доросли мы еще до такой программы». (У нас – это у человечества.)

И мы пошли выпивать красное. А потом Дима уехал в Австралию, стал успешно работать в большой компании. А потом весь этот фейсмейкер сделали уже без него, чем мы теперь и наслаждаемся. Доросли и состарились.

Многие не разделяют энтузиазма по поводу приложений, которые в обмен на интересную картинку для соцсетей требуют доступа к большому количеству личных данных пользователя – и FaceApp относится к их числу.

Олексій Неп

Есть у нас в интернетах такая традиция: раз в полгода блогиры толпами скармливают персональные данные своих <физиономий> <хрен> знает кому и зачем

Сергей Марков

В сети ФБ идет кампания делать состаренные фото. Конечно, я в ней не участвую. Что то мне подсказывает, что, возможно, это какая то манипуляция. Ведь все больше и больше манипулируют миллионами. Все больше и больше очевидных фейкньюс, в которые верят миллионы. Личное неучастие в мероприятиях, хоть и названных модным словом флешмоб, организованных не известно кем и не известно с какими целями, - возможность сохранить свободу. Свободу для себя. И возможно свободу для человечества. Хотя и понимаю, что это как борьба с монстром.

Программа разработана россиянином; ее автор Ярослав Гончаров когда-то работал в "Яндексе". После ухода он основал собственную компанию, Wireless Lab, которая сейчас базируется в Сколково. "Афиша Daily" публиковала интервью с Гончаровым два года назад, когда его приложение впервые вошло в топы магазинов App Store и Google Play (тогда оно позволяло пользователям "менять пол", а также делать фото "сексуальнее"):

То, что сейчас происходит, — это только начало. Можно сказать, что мы начали не раскапывать, а царапать ногтем поверхность возможностей нейронных сетей. Скорость развития технологии невероятная, потенциал — огромный, и скоро они будут играть значительную роль в нашей жизни.

У компании есть офис и в США, в городе Уилмингтон. Американские специалисты по безопасности уже забеспокоились по поводу того, что российское приложение собирает данные пользователей по всему миру. Демократическая партия порекомендовала кандидатам в президенты США, чтобы они не пользовались популярным приложением и даже не устанавливали его на телефон. Звучат и опасения, что приложение с доступом к камере может втайне от пользователя записывать его на видео.

Мария Слоним

Американцы предупреждают: не пользуйтесь FaceApp, а если вы его закачали, сотрите

Иван Курилла

Вот вам тут хаханьки бы только с состариванием, а все вон как серьезно:

"Теперь хакеры (а посредством них и российские власти) могут сопоставить ваше лицо с данными из телефонной книги и списком сайтов, которые вы посещаете."

Подробно опасности пользования FaceApp описал руководитель компании Biolink.Tech Евгений Черешнев:

Приложения такого рода (речь о “загрузи свое фото и скажи нам ‘Икс’”, где икс может быть любым конкретным признаком содержания фото - возрастом, полом, указанием профессии, хроническим заболеванием человека на фото и так далее) как правило представляют собой конкретный, тщательно спланированный компанией-автором бизнес-процесс. Его можно описать так: “получить максимально ценную размеченную базу данных так, чтобы никому за нее не платить”.



Искусственный интеллект (он же - “ИИ”) и нейронные сети, как его разновидность, безусловно, имеет огромный потенциал практического применения, но одна из главных проблем “дата-сатанистов” (шикарный русский сленг для термина data-scientist), настраивающих модели для ИИ, - это чистота разметки базы. Если вы сидите и пытаетесь получить из какой-то базы данных пользу при помощи ИИ, главный стопор частенько именно в том, чтобы четко классифицировать информацию по конкретным признакам. Грубо говоря, кто-то должен посмотреть в цифры, и сказать, что этот номер - это паспорт, а вот это - именно водительские права, а в случаях фоточек - что это собачка, это кошечка, а это несовершеннолетний подросток славянской внешности. Если информация полностью размечена, то есть, классифицирована, вы, как data-scientist, можете начинать творить в ней чудеса, вроде создания ботов, автоматически ищущих всех несовершеннолетних славянских подростков в сети ВКонтакте, затем анализирующих все тексты на их стенах и, если найдено слово “наркотик” или упоминания конкретных названий препаратов, автоматически добавляющих всех этих подростков в особый список госнаркоконтроля (хотя подросток а) мог просто цитировать чью-то статью б) быть не в курсе, что за ним следят). Пример вымышленный, совпадения случайны. Я привожу его, чтобы вы поняли простую вещь - до того, как база не размечена, извлечение из нее практической пользы крайне затруднительно - для этого можно использовать интересные технические решения, но задача нетривиальная. Поэтому в сухом остатке - разметка имеет колоссальную ценность. В долларах, рублях, евро, фунтах.



В Китае проблема разметки в прямом смысле может решаться в ручную: парой миллионов китайцев, что получают приказ партии и целыми днями только и делают, что размечают фотографии по принципу “банан/не банан”, за минимальную зарплату (ибо партии не нужны безработные и опасные элементы). Западный мир претендует на демократию, поэтому обожает комбинировать капитализм и социализм по своему усмотрению. В частности, жить по принципу “зарабатывать по-максимуму, а платить по-минимуму”. Этот подход приводит к хитрым шагам вроде “CAPTCHA” (когда, чтобы авторизоваться на сайте, ва заставляют “доказать, что вы не машина” кликая на мосты/автобусы/котиков на фотках), тестам вроде “кто ты в Звездных войнах”, приложениям типа FaceApp и вирусным акциям типа “челлендж запостить, как я выглядел 20 лет назад”. Все эти задачи не имеют НИЧЕГО общего с декларируемыми. В реальности, капча помогает гуглу (как его автору) получать петабайты размеченных фото, результаты тестов “кто ты в звездных войнах” (а это ни что иное, как типовой тест на определение психологического типа) - немедленно привязываются к вашим данным браузера и сливаются маркетологам для контекстной рекламы (и вы можете сами в этому убедиться, почитав правила, на которых соглашаетесь участвовать - я просто не хочу тратить сейчас время в этом посте), а приложения типа FaceApp и аналоги - это ни что иное, как хитрый инструмент получения данных о топологии возрастных изменений.



И все бы хорошо, но есть вещи, которые меня лично напрягают. Главная - это нечестность объяснения правил игры. Если бы авторы подобных проектов честно и открыто декларировали на своих сайтах, что в реальности они собирают данные для конкретных платных продуктов и проектов, которые затем нам же будут продавать, - это было бы ок. Я считаю, что законодательно надо обязывать компании, штампующие игровые тесты капчи и ары вроде FaceApp, - обязывать их крупным шрифтом предупреждать о том, что они моментально сольют всю дату рекламным агрегаторам и/или будут использовать ваши фото без вашего ведома в исследованиях, рекламе, продажах (да, да, на это вы тоже подписались, согласившись с условиями). По аналогии с тем, как табачную индустрию обязали писать о том, что курить вредно, надо обязать дата-коллекторов предупреждать о своих истинных намерениях. У людей должен быть осознанный выбор, если мы претендуем на звание свободного общества.



Ведь чем по факту кончится FaceApp и предшествующий ему вирусный марафон “опубликуй фото себя молодого”? Такая база с ходу имеет, как минимум, 7-10 конкретных бизнес-применения. Назову самые очевидные 3:



1) Автоматическое определение возраста по фото, для ограничения доступа (доступ к банковскому счету, к порно-сайту, к типу лекарств). Погрешность будет большой, но как дополнительный фид данных - это крайне ценно и за такой API будут платить в том числе на гос. уровне.



2) Индустрия wellness&beauty - имея достаточное количество размеченных возрастных данных, можно действительно предсказывать внешние симптомы старения и рекомендовать конкретные косметические операции, терапии и так далее. Это многомиллиардный, если не трилионный бизнес, ибо многие хотят выглядеть, как Джордж Клуни и Анжелина Джоули. Мы сами подобную вещь делаем, но в сборе данных никого не обманываем.



3) Спец.цели (назовем это так) - в случае использования злоумышленником маскировки, париков, косметики, накладных элементов, для сокрытия своей истинной сущности, + поиск беглых и скрывающихся преступников - можно научить ИИ распознавать истинное лицо. Проблема тут в том, что результаты исследований в данном случае не публичны и принадлежат 1 компании, которая может избирательно раздавать эту власть.



В сухом остатке, все глубокие исследования и обозначенные задачи - полезны. Вопрос лишь в том, кому они полезны, как конкретно будут применяться и довольны ли вы ролью болванчика в этой игре.

Многие, впрочем, уже смирились с потерей анонимности в новом цифровом мире.

Алекс Браш

Паранойя в чистом виде. Сбор данных пользователей той или иной платформы - это обычный процесс, который практикуется уже давно. Если так размышлять, то можно и соц. сетями да мессенджерами не пользоваться. Про поисковые системы так вообще забыть надо и на всякий случай вебкамеру на ноутбуке заклеить, чтобы уж наверняка не стырили для корыстных целей персональные данные, включая фейс.

Карина Кокрелл-Фере

Новый вирус - сплошные перепосты ужастика- «русские завладели вашими фотографиями с помощью приложения, которое их старит».

Какой кошмар - лицо и фейсбучный аккаунт, скажем, миссис Блоггс, домохозяйки из Лидса и ее «персональные данные», из которых самое шокирующее - это сколько она делает селфи в час и сколько потребляет бутылок «просекко» в день- увидят в Санкт-Петербурге.))))

В наше время, когда вся наша жизнь, все наши резюме и все наши фотографии в сети и на соцсетях, и все это можно смотреть и скачивать кому угодно (без всякого нашего формального и неформального согласия и даже ведома), в наше время, когда все паспорта содержат биометрические данные, фиксируемые при прохождении паспортного контроля в аэропортах, в эпоху поголовной видеозаписи камер видеонаблюдения в городах и селах, на которых каждый из нас в течение для фиксируется 300 раз, эти «ужасы», согласитесь, просто смешны.

Потенциально ЛЮБОЕ приложение- любая онлайновая игра, любой «психологический» тест «насколько ваш характер похож на характер вашей кошки» итд - может быть «червяком», который заползет в ваши «персональные данные».

Кроме финансовой информации (и то не всегда), и медицинской (очень многие с удовольствием обсуждают в соцсетях свое здоровье во всех подробностях), персональных секретов сейчас быть не может.

Ваши адреса, телефоны, все ваши перемещения в течение дня, чем Вы завтракали и обедали, что купили в супермаркете итд - при желании можно узнать за пять- десять минут.

И даже без желания)))

Волков бояться - в лес не ходить. А если уже и так в «лесу», то поздно бояться.

К счастью, большинству многомиллиадного населения планеты наша «персональная медиатека» на фиг не нужна.

А пин -код кредитной карты лучше держать в голове.))

Это все.