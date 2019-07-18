В Омске в центре для наркозависимых устраивали бои между пациентами

В Омске в нелегальном реабилитационном центре для наркозависимых "Очаг" между пациентами устраивали спарринг-бои. По данным полиции, людей там удерживали насильно и не давали им общаться с родственниками. У организации, которая работала с 2017 года, не было лицензии на медицинскую деятельность, сообщает "Сибирь.Реалии".

По информации пресс-службы Следственного комитета России, руководитель центра и его ранее судимый коллега задержаны. Им предъявлено обвинение по уголовной статье "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Во время обысков у них также нашли газовый пистолет, огнестрельное оружие и сильнодействующие медицинские препараты. Глава центра отправлен под домашний арест, а его коллега в СИЗО.

По словам потерпевших, их регулярно избивали, угрожали им и принуждали к подписанию документов, содержащих якобы добровольное согласие на пребывание в учреждении. Связаться со знакомыми или полицией они не могли, поскольку звонить можно было редко и только под контролем сотрудников центра. Во время проведения якобы реабилитационных мероприятий работники насильно удерживали пациентов, используя для этого: замки, металлические решетки на окнах, наручники, которыми людей приковывали к кровати, а также гири, которые прикреплялись к ногам пациентов.

Родственники ежемесячно платили от 15 до 20 тысяч рублей за пребывание пациентов в центре. Потерпевшими по делу признали восемь человек.