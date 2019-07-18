Госдума рассмотрит законопроект, позволяющий запрещать бывшим сотрудникам Федеральной службы безопасности выезжать за границу после окончания службы. Документ внесён на рассмотрение четырьмя депутатами-единороссами, в том числе членом высшего совета партии Василием Пискарёвым и Александром Хинштейном.

Документ предлагает разрешить спецслужбе запрещать выезд на срок до пяти лет своим бывшим сотрудникам. В пояснительной записке меру объясняют участившимися, по данным авторов законопроекта, задержаниями и арестами в других странах бывших сотрудников российских органов государственной безопасности. Примеры таких случаев не приводятся.

Сейчас бывшим сотрудникам ФСБ запрещено выезжать из России, если они имели доступ к информации высокой степени секретности.