Росстат: у 50% россиян зарплата ниже официальной средней на 13 тысяч

Пятьдесят процентов граждан России, работающих на крупных и средних предприятиях, получают в месяц менее 34 с половиной тысяч рублей, сообщает РБК со ссылкой на исследование Росстата. Ведомство приводит данные о зарплатах россиян на конец апреля этого года.

При этом речь идёт о так называемом "медианном значении". Оно ниже официальной средней заработной платы по стране, которая на данный момент равняется 47 с половиной тысячам рублей, и более приближено к реальным доходам значительной части населения.

В исследовании также отмечается, что зарплата 20% самых высокооплачиваемых работников составляет почти половину всего объема средств, направленных на оплату труда, а зарплаты 10% граждан, получающих наиболее высокую зарплату, в 13 раз превышают зарплаты 10% наименее оплачиваемых работников.

Опрошенные изданием РБК эксперты считают, что если бы Росстат в своём исследовании охватывал и малые предприятия, то медианное значение зарплат россиян было бы ещё ниже. Эксперты аргументируют это тем, что на малых предприятиях в России работают около 14 миллионов человек, а платят там значительно меньше, чем на среднем и крупном производстве.