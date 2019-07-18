Суд в Томске потребовал удалить тест "Сноба" о даче взяток

Суд в Томске потребовал ограничить доступ к интерактивному тесту издания "Сноб", в котором оцениваются навыки пользователей в получении и даче взяток. Об этом "Сноб" сообщил в четверг, при этом постановление было опубликовано на сайте суда еще 24 июня.

В тексте решения говорится, что тест признан информацией, запрещённой к распространению в России. В связи с этим суд уведомил Роскомнадзор о принятии решения с целью блокировки страницы. На момент написания материал еще доступен.

Иск подал прокурор города Асино Томской области. В материалах дела утверждается, что на сайте издания "Сноб" размещена информация о том, как правильно давать и брать взятки, что оказывает "прямое негативное влияние на нравственность граждан". В связи с этим якобы нарушаются конституционные права россиян.

О решении Роскомнадзора заблокировать публикацию или обратиться к редакции "Сноба" самостоятельно удалить тест не сообщается.