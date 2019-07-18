В Нижневартовске "граждане СССР" обещают захватить здание полиции

В Нижневартовске местные жители, представляющиеся "гражданами СССР", пообещали захватить административные здания города. В местную полицию и налоговую службу члены организации "Домой в СССР" отправили письма с требованием к сотрудникам ведомств освободить здания, которые они сейчас занимают. Как сообщает URA.RU, в случае отказа активисты обещают завладеть помещениями силой.

В региональном МВД сообщили, что течение 30 дней, положенных по закону, отправят "гражданам СССР" ответ. В налоговой инспекции Нижневартовска получение письма комментировать не стали.

По информации издания, рассылка требований об освобождении государственными структурами зданий, часть внутреннего плана сторонников организации "Домой в СССР". В случае отказа они планируют опротестовать это решение в так называемой "прокуратуре СССР", а затем материалы передадут в "суд". Кроме того, активисты якобы рассматривают "силовой сценарий развития событий".

В начале июля в Нижневартовске члены "Домой в СССР" на протяжении часа удерживали местного жителя взаперти в помещении организации. По его словам, он пришел в офис движения, чтобы узнать о нем подробнее и получить справку о том, что он является гражданином СССР. За бумагу, которая якобы является официальным документом, ему предложили заплатить 300 российских рублей, существование которых в движении отрицают. После чего между ним и активистами началась перепалка, после которой его заперли в кабинете. По данным местных СМИ, за последние несколько месяцев организация выдала местным жителям более 150 справок о советском гражданстве.

В России около 140 тысяч людей, которые считают себя "гражданами СССР". Они отрицают исчезновение Советского Союза, а российское правительство называют "захватившей власть группировкой".