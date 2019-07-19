"Остаётся молиться": Рунет о блокировке "Скорой" для проезда патриарха

Патриарх Кирилл побывал с пастырским визитом в Сергиевом Посаде.

Едва ли в этом событии было что-то особо примечательное, но случился скандал: выяснилось, что ради лидера РПЦ перекрыли несколько улиц и даже на полчаса заблокировали выезд с подстанции "Скорой помощи".





Футляр для виолончели:

Сообщают, что из-за визита патриарха Кирилла в Сергиев Посад и перекрытия дорог машины «скорой помощи» не смогли спасти больных. Вместо умирающих пациентов на реанимобиле вывезли здорового главу РПЦ

Остап Кармоди:

Патриарх узнает своих.

Леонид Гозман:

Уверенность Святейшего Патриарха в том, что Бога нет, а значит, и отвечать не придется, поражает.

Сергей Романчук:

Вообще конечно больших безбожников, чем администрацию идеологического (православного) отдела КГБ-ФСБ найти трудно.

Вера Афанасьева:

Воистину, в некоторых случаях только и остаётся - молиться.

И да - Бог не Митрошка, видит немножко.

Андрей Кураев:

Ватикан еще не построен, а городу уже делают духовно.

Александр Кирюшин:

У нас вроде церковь отделена от государства...,да и скромность украшает любого человека, даже верующего.Может быть настало время патриарху перечитать Библию,понять своё предназначение на земле, да и подумать о будущем,что его ожидает...

Марина Молчанова:

Пишут, в Сергиевом Посаде, во время визита Патриарха, полностью была парализована работа ,,скорой помощи". <Чёрт> знает, зачем вам вообще скорая, когда, практически, живой святой приехал, странно, что чудесных исцелений не произошло, зрячие, там, не прозрели, мертвые не воскресли.

Михаил Дубровский:

У меня только один вопрос в этой связи: зачем Патриарху охрана? Кто угрожает жизни архипастыря в "православной стране"? Особенно - в Сергиевом Посаде?

Глеб Морев:

Патриарх Кирилл, заблокировавший скорые помощи в Сергиевом Посаде, приезжал открывать памятник Флоренскому. #диалектика

Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь патриарха Александр Волков:

Часто бывает, что просто переусердствуют. Такие ситуации, в особенности к скорой помощи, недопустимы. Мы завтра ждем ответ и, если подтвердится, без реакции, конечно, не оставим