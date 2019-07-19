В Шереметьеве при эвакуации из "Боинга" пострадали восемь пассажиров

В московском аэропорту Шереметьево несколько пассажиров самолета "Боинг" 737 авиакомпании Nordwind ("Северный ветер"), летевшего в Ереван, получили травмы при эвакуации по надувным трапам. Об этом сообщили в управлении МЧС России.

Самолет готовился к взлету и находился на полосе. В этот момент в кабине пилотов сработал датчик задымления, а в салоне появился посторонний запах. Экипаж прервал взлет и принял решение эвакуировать пассажиров в аварийном режиме, говорится в сообщении авиакомпании. На борту находились 179 человек, в том числе 11 детей. Во время эвакуации начались паника и давка. Ушибы и ссадины получили восемь человек.

Информация о задымлении не подтвердилась: возгорания не обнаружено.

Как сообщил источник "Интерфакса", причиной инцидента могло стать нарушение технологического регламента при подготовке к вылету самолёта. Жидкость, которую используют для промывки двигателя, попала в систему подачи воздуха. Это могло спровоцировать задымление в салоне, сказал собеседник агентства.

Росавиация создала специальную комиссию для расследования причин происшествия в Шереметьево, передает РИА Новости.