В Сергиевом Посаде из-за визита патриарха не работала скорая помощь

Русская православная церковь занимается проверкой информации о том, что из-за приезда патриарха Кирилла в Сергиевом Посаде автомобили скорой помощи некоторое время не могли доехать до пациентов. Об этом сообщил пресс-секретарь патриарха Александр Волков.

Он добавил, что решение о перекрытии движения принимают местные власти. В любом случае это совершенно недопустимая ситуация, и если информация подтвердится,церковь не оставит её без реакции, сказал представитель патриарха.

Накануне из-за приезда предстоятеля Русской православной церкви в Сергиев Посад полиция перекрыла движение, в результате на полчаса была заблокирована единственная в городе подстанция скорой помощи. Об этом сообщило издание Baza. Сотрудники подстанции рассказали, что в этот момент на вызовах находились три машины с бригадами, а четырнадцать автомобилей были заперты на парковке. По словам одной из сотрудниц подстанции было сказано: "Больные подождут".

В пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области не смогли предоставить оперативный комментарий по поводу перекрытий улиц Сергиева Посада в связи с визитом патриарха Кирилла.



