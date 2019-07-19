ФСБ дадут право отменять международные рейсы

В России могут ввести новый порядок допуска авиакомпаний к международным полетам. По требованию ФСБ Росавиация должна будет отменить любой международный рейс в случае "угрозы безопасности России". Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Авиакомпании при этом обяжут предоставлять подробную информацию о каждом рейсе, его пассажирах и грузах не позднее, чем за 30минут до вылета. Они должны будут сообщать о количестве и национальности членов экипажа и пассажиров, графике полета с указанием пунктов посадок, расчетного времени входа и выхода из воздушного пространства России. За нарушение порядка компанию смогут лишить прав на международные полеты.

Источники издания утверждают, что новые правила, которые разработало министерство транспорта России, инициированы ФСБ. Сейчас проект постановления правительства проходит публичные обсуждения. Он может вступить в силу в 2020 году.

В документе не уточняется, что подразумевается под угрозой безопасности. Юристы отмечают размытость формулировки. На деле это означает практически неограниченный перечень оснований для запрета на выполнение международных полетов, считают эксперты.

В России есть несколько чартерных авиакомпаний, которые летают только за рубеж. Приостановка разрешения даже на месяц будет означать для них прекращение бизнеса, подчеркнул источник"Коммерсанта".

В министерстве транспорта и Росавиации отказались комментировать инициативу.