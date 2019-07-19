В Новосибирске уволили врача, заявившего о нарушениях и низкой зарплате

Заведующего ортопедическим отделением стоматологической поликлиники №2 в Новосибирске Романа Салова уволили. Ранее он заявил о массовых нарушениях в больнице, в том числе опасном для пациентов оборудовании.

Специалисту с 20-летним стажем сообщили о решении главврача поликлиники Ирины Горох расторгнуть с ним трудовой договор. Салов считает, что увольнение связано с публикацией в прошлом месяце видео о массовых нарушениях в поликлинике. После этого Салову сделали несколько выговоров подряд, пишет издание "Тайга.инфо".

На записи, которую врачам помог подготовить местный штаб оппозиционного политика Алексея Навального и профсоюз "Альянс врачей", а также в жалобах к руководству клиники и в Росздравнадзор сообщается, что часть оборудования, выпущенного более 40 лет назад, уже невозможно отремонтировать, а в декабре одна из стоматологических установок загорелась. Оставшиеся три постоянно дают сбои в работе, а техника регулярно бьёт током, сообщили сотрудники клиники. Зарплаты в поликлинике не соответствуют майским указам президента Путина, говорится в обращении врачей. Они также пожаловались на нарушение санитарно-эпидемиологических норм на на рабочих местах, где зимой температура в среднем достигает +14.

После публикации видео и жалоб в поликлинике появилась комиссия Росздравнадзора, которой показали опасное оборудование, но в итоге "стало только хуже", сообщил Салов.