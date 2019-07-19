В Екатеринбурге закатали в асфальт работу художника Покраса Лампаса

В Екатеринбурге коммунальные службы уложили асфальт на часть работы каллиграфа Покраса Лампаса "Супрематический крест", которую тот выполнил на территории Уралмаша в рамках фестиваля "Стенография". Все работы фестиваля были ранее согласованы с мэрией города. Об этом сообщает "Екатеринбург Онлайн".

Художник закончил работу накануне. Её площадь составила около семи тысяч квадратных метров. Рисунок представлял собой крест, куда был вписан отрывок из манифеста художника-авангардиста Казимира Малевича.

Утром 19 июля очевидцы рассказали изданию, что спецтехника закатала "Супрематический крест" то ли в гудрон, то ли в асфальт.

Представитель фестиваля Евгений Фатеев сообщил, что поврежденный участок был с каллиграфией, поэтому восстановить его будет не просто.

Позже Покрас Лампас заявил телеканалу "360", что сам займется восстановлением рисунка. Он также выразил удивление из-за действий городских служб. По его словам, онникогда не сталкивался с тем, чтобы такую объемную согласованную работу портили.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал инцидент "возмутительным". Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал разобраться в ситуации. Как сообщает издание "Европейско-Азиатские новости" со ссылкой на высокопоставленного собеседника, главу Орджоникидзевского района Екатеринбурга Романа Кравченко снимут с должности. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Покрас Лампас - современный российский художник-каллиграф, который соединяет в своих работах каллиграфию и граффити.