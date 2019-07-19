Полиция в Москве обыскала квартиру геев из-за дела об усыновлении детей

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в квартире московской гомосексуальной пары, воспитывающей двух усыновленных детей. Об этом сообщает ЛГБТ-группа "Выход".

Хозяев квартиры дома не было, полицейские вскрыли замки и зашли внутрь. Ранее гомосексуальная пара проинформировала сотрудников правоохранительных органов, что находится с детьми в отпуске, который был запланирован заранее. При этом, как отмечают правозащитники, официально их не вызывали на допрос или для других следственных действий.

17 июля Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье "Халатность" в отношении чиновников отдела социальной защиты московского района Марьино из-за того, что они допустили усыновление двух детей геем. Как утверждалось в сообщении СК, мужчина "пропагандирует нетрадиционные отношения, формируя у детей искаженные представления о семейных ценностях, нанося вред их здоровью, нравственному и духовному развитию".

Ранее телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источники в медицинских кругах сообщил, что в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии поступил мальчик с жалобами на аппендицит. Аппендицит у него не подтвердился, однако ребенок успел рассказать врачам, что живет в семье с двумя папами, и иногда они спят все вместе в одной кровати. Медики обратились в полицию. Следственный комитет назначил проверку. Просьбу проверить эту информацию в ведомство направила также уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова

В департаменте труда и социальной защиты Москвы ответили, что дети получали полноценное воспитание: занимались с репетиторами, увлекались спортом, регулярно ездили отдыхать за границу. У сотрудников органов опеки не было сомнений в том, что дети, усыновленные в Москве двумя мужчинами, получали все необходимое и хорошо учились, в их воспитании принимали участие бабушка и няня, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте России Ирина Киркора отметила, что воспитание детей однополой парой не должно быть поводом для уголовного расследования.

Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков написал в своем телеграм-канале, что такое дело в России возбуждено впервые. Незадолго до этого Чиков напомнил о словах председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, что право однополых семей усыновлять детей "приведет просто к вырождению человечества".