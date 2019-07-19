В Италии задержан гражданин РФ, связанный с криптовалютной биржей

В Италии задержан россиянин Дмитрий Васильев, связанный с криптовалютной биржей Wex, которая ранее называлась BTC-e. Биржа открылась под новым названием после задержания в Греции Александра Винника, подозреваемого в США в отмывании денег с помощью биткоинов. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на близкую знакомую Васильева, на крупного вкладчика биржи, знакомого с Васильевым и ещё одного вкладчика, который узнал о задержании от партнёров Васильева.

Что стало причиной задержания 32-летнего гражданина России, пока выяснить не удалось.

Би-би-си отправила запрос о судьбе Васильева в посольство России в Италии. "Без комментариев", – сказал пресс-атташе посольства Дмитрий Гурин.

Запросы в полицию и министерство юстиции Италии на момент публикации материала остались без ответа.