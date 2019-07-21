Его правильные взгляды на всё. Эфир в 19.05

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“Мои правильные взгляды на всё” – книга Колаковского, ходившая в позднесоветском самиздате. Лешек Колаковский, критик тоталитаризма, поляк и гражданин мира. Марксист, католический философ, рационалист, политический активист и противник коммунистических властей. Политический эмигрант 68 года, профессор Оксфорда, деятель “Солидарности” и сотрудник Радио Свободная Европа.
Автор классического труда "Основные направления марксизма" и книг по религиозной философии. Колаковский и Гуссерль. Где находятся пределы познаваемого? Философ и публицист между Честертоном и Чораном. Европейский ум и польская идентичность.
Родители Колаковского в оккупированной Варшаве: как список отца о спасаемых евреях чудом не достался гестапо.
Обсуждают директор Польского культурного центра Петр Сквечиньский, переводчик книг Колаковского “Разговоры с Дьяволом” и “Небесный ключ” Юрий Чайников, философ Аркадий Недель. В записи переводчик, журналист Александр Бондарев (Париж), и издатель Колаковского Игорь Булатовский (Петербург).
Ведет программу Елена Фанайлова
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