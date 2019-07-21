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Его правильные взгляды на всё. Эфир в 19.05

Лешек Колаковский

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10 лет со дня смерти философа Лешека Колаковского и его книга “Разговоры с Дьяволом” по-русски

“Мои правильные взгляды на всё” – книга Колаковского, ходившая в позднесоветском самиздате. Лешек Колаковский, критик тоталитаризма, поляк и гражданин мира. Марксист, католический философ, рационалист, политический активист и противник коммунистических властей. Политический эмигрант 68 года, профессор Оксфорда, деятель “Солидарности” и сотрудник Радио Свободная Европа.

Автор классического труда "Основные направления марксизма" и книг по религиозной философии. Колаковский и Гуссерль. Где находятся пределы познаваемого? Философ и публицист между Честертоном и Чораном. Европейский ум и польская идентичность.

Родители Колаковского в оккупированной Варшаве: как список отца о спасаемых евреях чудом не достался гестапо.
Что может Бог и чего не может Дьявол? Относительность милосердия и границы справедливости. Книга "разговоры с Дьволом" вышла в Петербурге.

Обсуждают директор Польского культурного центра Петр Сквечиньский, переводчик книг Колаковского “Разговоры с Дьяволом” и “Небесный ключ” Юрий Чайников, философ Аркадий Недель. В записи переводчик, журналист Александр Бондарев (Париж), и издатель Колаковского Игорь Булатовский (Петербург).

Ведет программу Елена Фанайлова

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