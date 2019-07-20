Россиянам запретят покупать акции иностранных компаний без экзамена

Центробанк запретит гражданам России инвестировать в иностранные ценные бумаги без прохождения экзамена на знание финансовых инструментов. Такое положение содержится в законопроекте, внесённом на рассмотрение в Госдуму. Без экзамена можно будет инвестировать только в акции крупнейших российских компаний.

С поправками к законопроекту о категориях инвесторов ознакомилось издание РБК. Неквалифицированным инвесторам запретят вкладываться в иностранные акции с 2021 года. Чтобы получить доступ к игре на бирже, россиянину нужно будет накопить от 400 тысяч до 1,4 миллиона рублей или пройти тестирование.

Законопроект был резко раскритикован участниками рынка. От него могут пострадать до 70 процентов новых инвесторов, утверждается в письме крупнейших банков и брокеров на имя главы профильного комитета Госдумы. Вместо защиты инвесторов законопроект создаст для них барьеры, утверждается в тексте письма.

В Центробанке настаивают, что их предложение поможет защитить неквалифицированных инвесторов от разорения. Против доступа граждан к иностранным бумагам резко выступает глава регулятора Эльвира Набиуллина, сообщал ранее журнал Forbes.