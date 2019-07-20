Китай раскритиковал посещение президентом Тайваня США

Пекин раскритиковал политику США в отношении Тайваня. Заявление сделано после посещения президентом частично признанной республики Соединённых штатов. Цай Инвэнь по дороге домой из карибского региона остановилась в городе Денвере, штат Колорадо, где её встречала большая толпа сторонников и группа противников из числа симпатизантов КНР.

В Карибском бассейне остаются несколько стран, сохраняющих дипломатические отношения с Тайванем, несмотря на политическое и экономическое давление со стороны Пекина. По пути в регион тайваньский руководитель тоже сделала остановку США, в тот раз — в Нью-Йорке.

Через полгода на Тайване должны состояться всеобщие выборы. Как отмечают комментаторы, они пройдут на фоне глубокого недовольства Китая курсом на независимость, который проводит Цай, и продолжающимся военно-техническим сотрудничеством Тайваня и США. Недавно администрация Трампа утвердила поставки крупной партии оборонительной военной техники острову на 2,2 миллиарда долларов. В ответ Китай впервые в истории ввёл санкции против американских компаний — экспортеров оружия на Тайвань.

В Пекине считают Тайвань мятежной провинцией и заявляют, что объединение двух частей страны рано или поздно произойдет, даже если для этого потребуется применение силы. МИД КНР занял резко критическую позицию в отношении остановок Цай Инвэнь в Соединённых Штатах и посоветовал Белому дому "прекратить официальные контакты" с ней. Госдепартамент США подчеркнул, что ее визиты "носят частный и неофициальный характер".

Будучи в Америке, Цай Инвэнь встретилась с членами Конгресса, посетила штат Вайоминг, которые развивает свои собственные торговые отношения с островом, и выступила в элитном Колумбийском университете в Нью-Йорке.