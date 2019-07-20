Эль Чапо начал отбывать пожизненный срок в тюрьме "Супермакс"

Мексиканский наркобарон Эль Чапо (настоящее имя Хоакин Гусман) отправлен в тюрьму "Супермакс" в штате Колорадо. Там он будет отбывать пожизненное заключение после того, как он был признан виновным в ряде преступлений, в том числе в заговоре с целью совершения убийства.

В среду федеральный суд в нью-йоркском Бруклине приговорил Эль Чапо к пожизненному заключению и еще 30 годам тюрьмы. Суд присяжных осудил его за торговлю наркотиками и участие в заговорах с целью совершения многочисленных убийств в качестве лидера одного из крупнейших и наиболее жестоких наркокартелей Мексики. Эль Чапо дважды бежал из тюрем строгого режима в Мексике. В 2017 году он был экстрадирован в США.

Тюрьма строгого режима "Супермакс" находится к югу от города Денвер, в ней содержатся около 375 заключенных. Из этой тюрьмы, открытой в 1994 году, никому не удалось бежать.

62-летний Гусман присоединится к длинному списку известных преступников, которые в "Супермаксе" отбывают пожизненное заключение. Среди них террорист-одиночка "Унабомбер" Теодор Качински; один из организаторов терактов 11 сентября Закария Муссауи; Терри Николс, совершивший теракт в Оклахома-Сити, и Джохар Царнаев, совершивший теракты на Бостонском марафоне.

Как и другие заключенные, Гусман будет, скорее всего, заключен в одиночную камеру, где будет находиться 23 часа в сутки. Предполагается, что в его камере будет телевизор, у него будет доступ к религиозным услугам и образовательным программам. Заключенные в тюрьме "Супермакс" не имеют права передвигаться без сопровождения.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал эти условия "негуманными".