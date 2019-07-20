В Новосибирске уволен врач поликлиники за видео о нарушениях

Заведующий ортопедическим отделением новосибирской стоматологической поликлиники № 2 Роман Салов уволен после публикации видео о нарушениях в учреждении. Ролик был подготовлен при поддержке штаба Алексея Навального, сообщает издание «Тайга.инфо» со ссылкой на самого Салова.

По словам Романа Салова, на днях администрация поликлиники объявила ему о расторжении трудового договора. Месяцем ранее координатор Новосибирского штаба Навального опубликовал в YouTube-канале видео, в котором Салов и другие врачи рассказывают о об условиях работы. Видео помогли подготовить активисты профсоюза «Альянса врачей».

Врачи в частности рассказали о нарушениях санитарных норм и маленьких зарплатах, о том, что часть оборудования выпущена в 1976–1978 года, а также о нарушениях прав сотрудников поликлиники и пациентов. Сотрудники больницы также жаловались, что оборудование "бьёт током".

После выхода сюжета и обращений врачей, в поликлинику пришла комиссия Росздравнадзора. Однако проверка ни к чему не привела, а Салов заявил, что "стало только хуже".

Врач собирается обжаловать увольнение в суде и организовать профсоюз.