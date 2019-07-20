Жительница Саратовской области попросила Трампа о помощи

В городе Пугачёв Саратовской области в субботу прошёл митинг против строительства завода по сжиганию отходов первого и второго классов, считающихся наиболее опасными. Более двухсот митингующих потребовали отмены планов строительства, которое должно начаться в следующем году у посёлка Горный.

Субботний митинг – не первая подобная акция, ранее своё возмущение выразили жители Саратова и Балаково.

На митинге выступила пенсионерка Надежда Познякова, приехавшая из соседнего районного центра Балаково и попросившая президента США Дональда Трампа повлиять на российских чиновников, имеющих российское гражданство. По её словам, они "летают в Россию на заработки". Пенсионерка-активистка считает, что именно Трамп сможет объяснить российским чиновникам и депутатам, что не нужно строить опасные объекты вблизи Волги.

Митинг был согласован с местными властями, полиция не препятствовала его проведению.