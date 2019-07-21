Долговой душ. Почему россиянам отключают горячую воду?

Из-за финансовых споров между управляющими компаниями и поставщиками газа и горячей воды некоторые города и районы в Подмосковье этим летом внепланово оказывались без горячей воды. Её включают после вмешательства властей. Такие проблемы есть и в других регионах, под угрозой – даже центр Москвы.



Бунт в Яхроме



– Люди пошли к администрации спросить, когда включат горячую воду, администрация не пожелала выйти к людям и объяснить ситуацию, – рассказывает Галина, собеседник Радио Свобода из 14-тысячной Яхромы.



5 июля жители Яхромы перекрыли Дмитровское шоссе, требуя вернуть горячую воду. В Яхроме две недели её не было в рамках планового отключения, а потом ещё несколько дней – из-за долгов управляющих компаний перед поставщиками газа. Это и привело к акции протеста. Толпу, перекрывшую шоссе, разогнала полиция. 17 жителей Яхромы получили штрафы на общую сумму в 138 тысяч рублей. Эти деньги теперь собирают всем городом в местной группе "ВКонтакте".





Горячую воду в Яхроме дали на следующий день после акции протеста. Если бы жители не вышли на улицу, неизвестно, когда бы им вернули горячую воду.

В прошлом году горячей воды не было всё лето, а потом и сентябрь

– В этом году должны были дать 30 июня, но включили только 16 июля. Но это ещё ничего: в прошлом году горячей воды не было всё лето, а потом и сентябрь: включили только в начале октября. Писали и губернатору [Андрею] Воробьеву, и нашему дорогому президенту, я писал Миронову ("Справедливая Россия"), – рассказывает Владимир, житель соседнего с Яхромой поселка Деденево.



– Причина [отключения] в том, что были долги за газ. Население не особо платит у нас за коммунальные услуги, в связи с этим котельная ушла на плановое отключение, а затем "Межрегионгаз" перекрыл котельную. Её включили, потому что "Межрегионгаз" пошел на уступки: идут переговоры, долг гасится постепенно, – рассказал Радио Свобода Артем Сарычев, начальник отдела по связям со СМИ администрации Дмитровского городского округа.



Жители винят в ситуации управляющие компании.



– Я звонила газовикам, спрашивала: я исправно плачу квартплату, почему я должна страдать? Мне ответили: вы платите управляющей компании, с неё и спрашивайте, – рассказывает Галина.



Химки, Люберцы, Красногорск



По схеме, которая применяется в обслуживании большинства домов в России, жильцы платят управляющей компании, которая переводит деньги поставщикам ресурсов сразу за весь дом. Как отметил в разговоре с Радио Свобода руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов, даже когда небольшая часть жильцов не платит коммунальные платежи, это ведет к проблемам в отношениях управляющих компаний и коммунальных предприятий. А экономическая ситуация такова, что оплачивать услуги ЖКХ гражданам всё сложнее.



По данным компании "Газпром Межрегионгаз Москва", на 1 июля нынешнего года долги различных организаций Подмосковья за газ (в том числе он нужен котельным, чтобы обеспечивать горячую воду) составляли 7 миллиардов 438 миллионов рублей.



– Ограничение поставок газа – это крайняя мера, когда имеются очень большие долги за длительное время. Предупреждения о возможности отключения посылаются за много месяцев. По закону, каждая котельная должна иметь резервный запас топлива на случай отключения, – отмечает собеседник Радио Свобода в "Межрегионгазе".​



В июле на несколько дней без горячей воды из-за коммунальных долгов остались жители 70 домов в районе Павшинская Пойма подмосковного Красногорска: горячую воду вернули после вмешательства городских властей. Компания "Котельная Павшино" не предоставила комментарий Радио Свобода.



Тогда же без горячей воды остались 62 многоквартирных дома в районе Красная Горка Люберец. По версии люберецкой администрации, это произошло из-за невыполнения своих обязательств управляющей компанией "ПИК-Комфорт".



В "ПИК-Комфорте" Радио Свобода рассказали свою версию конфликта: в Московской области граждане платят фиксированную цену за горячую воду, несмотря на то что в разные месяцы расходуют её в разном объеме: в холодные месяцы дома топят, а летом – нет. Но компания-поставщик требует с "ПИК-Комфорта" оплачивать фактически предоставленную для домов воду. В этом году споры между компаниями привели к тому, что горячую воду отключили. В "ПИК-Комфорте" предлагают, чтобы поставщики напрямую заключали договора с жителями на оплату горячей воды.



В июне такая же ситуация была в восьми домах жилого комплекса "Берег" в Химках. Горячую воду там вернули после вмешательства местной администрации. В компании "Темир транс групп", обслуживающей жилой комплекс, Радио Свобода рассказали, что проблема возникла из-за высоких тарифов, выставленных поставщиками, а также потому, что жилой комплекс пока заселен не полностью, а платить управляющей компании приходится и за пока не проданные квартиры. Впрочем, работой "Темир транс групп" довольны далеко не все жители "Берега".

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Не только Подмосковье



Подобные проблемы есть и в других регионах России. В июле за долги отключили горячую воду в Вышнем Волочке, в июне – Чкаловский район Екатеринбурга и Бердск. В Советском районе Новосибирска за долги снижали температуру горячей воды. Чтобы снять угрозу отключения горячей воды в Арзамасе, Нижегородская область выделила 200 миллионов рублей на покрытие долгов районной котельной.



С такой проблемой вскоре могут столкнуться и жители 93 многоквартирных домов в центре Москвы: Московская объединенная энергетическая компания уведомила управляющую компанию "Дом-мастер" о возможности отключения горячей воды за долги. "Дом-мастер" должен московским энергетикам за горячую воду 480 миллионов рублей, с начала года перечислено только 13 миллионов.

Люди должны участвовать в управлении своими домами. К сожалению, часто этого не происходит

– В целом люди за коммунальные услуги платят. Сборы коммунальных платежей обычно – за 90%, но не все управляющие компании работают эффективно. В нынешнем виде схема [оплаты коммунальных услуг] создает большие возможности для, по сути, разворовывания денег. Нужен постоянный контроль жителей за тем, как работают управляющие компании, люди должны участвовать в управлении своими домами. К сожалению, часто этого не происходит. В том числе это приводит к тому, что коммунальные платежи с населения собираются, а ресурсоснабжающим организациям не перечисляются, – говорит Владимир Милов, оппозиционный политик и бывший заместитель министра энергетики России.