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Круизный лайнер Marella Discovery спас более сотни беженцев

Общий вид одного из крупнейших в Европе центров для беженцев на Сицилии

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У берегов Греции круизный лайнер Marella Discovery принял на борт 111 мигрантов, среди которых было 33 несовершеннолетних. Об этом сообщила в воскресенье греческая береговая охрана. Лодка с беженцами, направлявшимися в Италию, начала тонуть примерно в 40 морских милях к западу от греческого полуострова Пелопоннес. Из каких стран бежали мигранты, не уточняется. Всех спасенных доставили в порт греческого города Каламаты.

С тех пор, как страны, через которые проходит так называемый балканский маршрут, ужесточили охрану своих границ, многие мигранты пытаются попасть в Италию морем - из Греции или Турции.


Благотворительные организации "Врачи без границ" и SOS Méditerranée объявили о возобновлении спасательной миссии в Средиземном море. В конце июля эту задачу возьмет на себя команда корабля Ocean Viking, который придет на смену судну Aquarius, лишившемуся ранее права ходить под флагами Гиблартара и Панамы.

Центральная часть Средиземного моря - самый опасный в мире маршрут для беженцев, отмечают "Врачи без границ". В 2019 году при переправе через него уже погибли не менее 426 человек, в том числе дети.

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