Western Union ограничила сумму переводов за границу

Платежная система Western Union ввела лимит на денежные переводы за границу - в 600 тысяч рублей в месяц в одну страну. Об этом сообщается на сайте компании. Новые правила начали действовать с 22 июля в рамках соблюдения закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, следует из письма, оказавшегося в распоряжении РБК. Нынешние лимиты для трансграничных переводов составляют пять тысяч долларов для одной операции.



Ограничения, которые были установлены в апреле для Казахстана, Киргизии, Китая и Вьетнама на уровне 100 тыс. руб. в месяц, остаются без изменений, отмечается в документе.

Таким образом, Центробанк борется с теневыми операциями, в том числе с предпринимательством без регистрации. Кроме того, предприниматели могли использовать Western Union для оплаты серого импорта, так как у системы больше направлений для переводов, чем у других, сказала РБК председатель правления Национального платежного совета Алма Обаева.

​Ограничение вряд ли повлияет на мигрантов, которые зарабатывают деньги в России и отправляют их на родину. Так как суммы их переводов обычно ниже нового лимита Western Union. Однако система работает в основном вне стран ближнего зарубежья, и на этих направлениях вводимое ограничение может быть существенным, отметила исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова.



По данным на 30 сентября 2018 года, Western Union осуществляла денежные переводы более чем в 200 стран мира.По информации Банка России, за 2018 год россияне перевели через платежные системы за границу более девяти миллиардов долларов, при этом средняя сумма одного перевода составила около 437 долларов ( 27 тысяч рублей) .

