В Благовещенске в парке Дружбы поставили памятник пельменю

В Благовещенске в парке Дружбы установили 10-килограммовый памятник пельменю. Через сутки его убрала администрация парка. Об этом изданию "Сибирь.Реалии" сообщили создатели арт-объекта.

Памятник разместили в одном из водоёмов. По задумке авторов, пельмень символизирует дружбу между Китаем и Россией, так как является национальное едой в обеих странах. Арт-объект изготовило творческое объединение "Д.О.Г. и Б.К.М.Б.".

Пельмень изготовлен из эпоксидной смолы и стекломата. Его диаметр – 1,6 метра. Его поместили в парке Дружбы, который создан в честь возобновления российско-китайских отношений в 90-х годах прошлого века. Парк стилизован под типичные китайские места для отдыха – здания, похожие на пагоды, искусственные озёра и небольшие мостики через них.

Продержался "памятник" около суток. "Не согласованные с учреждением парка различные арт- объекты не должны самостоятельно появляться. Пельмень уехал на хранение на склад ждать своего хозяина", – сказано в официальном инстаграме парка Дружбы, хотя накануне пост с новым памятником носил более позитивный характер.

Художники, в свою очередь, отметили, что такая реакция была ожидаемой.