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Умер глава Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано

Юкия Амано

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Умер глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано. Ему было 72 года. Об этом сообщается заявлении на сайте организации. Другие подробности не приводятся.

В связи с кончиной Амано флаг МАГАТЭнад штаб-квартирой международной организации в Вене будет приспущен.

Накануне "Интерфакс" со ссылкой на источники сообщал, что Юкия Амано может досрочно покинуть пост в связи с проблемами со здоровьем.

МАГАТЭ было основано в 1957 году для международного сотрудничества и контроля в сфере мирного использования атомной энергии и нераспространения ядерного оружия.

Юкия Амано окончил юридический факультет Токийского университета. После этого он работал в Министерстве иностранных дел Японии. Его специализацией была международная проблема разоружения и усилия по нераспространению ядерного оружия. С 2005 года Амано представлял Японию в Совете управляющих МАГАТЭ. 1 декабря 2009 года он возглавил эту международную организацию.

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