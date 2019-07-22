Умер глава Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано

Умер глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано. Ему было 72 года. Об этом сообщается заявлении на сайте организации. Другие подробности не приводятся.

В связи с кончиной Амано флаг МАГАТЭнад штаб-квартирой международной организации в Вене будет приспущен.

Накануне "Интерфакс" со ссылкой на источники сообщал, что Юкия Амано может досрочно покинуть пост в связи с проблемами со здоровьем.

МАГАТЭ было основано в 1957 году для международного сотрудничества и контроля в сфере мирного использования атомной энергии и нераспространения ядерного оружия.

Юкия Амано окончил юридический факультет Токийского университета. После этого он работал в Министерстве иностранных дел Японии. Его специализацией была международная проблема разоружения и усилия по нераспространению ядерного оружия. С 2005 года Амано представлял Японию в Совете управляющих МАГАТЭ. 1 декабря 2009 года он возглавил эту международную организацию.