На жителя Челябинска завели дело за цитирование Бабченко

На жителя Челябинска Алима Кургалиева заведено уголовное дело о призывах к экстремизму за публикацию в интернете отрывка из текста журналиста Аркадия Бабченко.

Как следует из постановления о возбуждении дела, летом 2017 года Кургалиев на своей странице "ВКонтакте" несколько раз процитировал Бабченко – в частности, его размышления по поводу согласований митингов с властями. Судебно-экспертная комиссия нашла в публикации призывы к массовым беспорядкам, в том числе с применением "вооруженного насилия", "с целью свержения государственного строя".

Дело на Кургалиева открыло областное управление ФСБ.

Это не первое уголовное дело об экстремизме, которое возбуждают из-за цитирования Аркадия Бабченко. В марте этого года в городе Спасск-Дальний Приморского края за репост текста журналиста к двум годам условного срока приговорили юриста Дмитрия Третьякова.

Аркадий Бабченко – российский журналист, известный по работе военным корреспондентом в "Новой газете" и участии в массовых акциях протеста 2011-2012 годов. После аннексии Россией Крыма и начала вооружённого конфликта в Донбассе переехал на Украину.