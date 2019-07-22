В Самарской области отравились 69 рабочих из Узбекистана

В середине июля из села Кошелёвка под Сызранью в больницы Самары и Тольятти с отравлением госпитализировали 69 граждан Узбекистана. Трое из них всё ещё находятся в реанимации, их состояние врачи оценивают как "стабильно тяжелое". Областной Минздрав до сих пор не назвал причину отравления, а компания, где работали мигранты, от комментариев отказывается.

По данным ведомства, 16 июля с признаками пищевого отравления обратились 46 работников компании "Кошелёвский посад", занимающейся производством фруктовых и овощных концентрированных соков. В Следственном комитете заявили, что все пострадавшие — граждане Узбекистана, приехавшие в Самарскую область в 2019 году.

Врачи осмотрели отравившихся в первый день госпитализации и сообщили о состоянии их здоровья, однако после этого не поступало заявлений по этому поводу. Известно лишь, что граждане Узбекистана находятся под наблюдением врачей, которые им оказывают необходимую медицинскую помощь.

19 июля трудовых мигрантов посетили генеральный консул Узбекистана в Казани Фариддин Насриев и глава представительства Агентства внешней трудовой миграции в Москве Саиднумон Мансуров, сообщили в Министерстве иностранных дел Узбекистана. На встрече также присутствовали представители МИД страны, областного Министерства здравоохранения, главы больниц и директор компании "Кошелёвский посад".

В результате переговоров работодатель согласился взять на себя затраты, связанные с лечением пострадавших. После выздоровления гражданам Узбекистана обещали выдать паспорта и трудовые книжки, которых на данный момент у них нет. Также работодатель обязался улучшить условия питания и проживания граждан и увеличить им зарплату. При этом, по данным Следственного.комитета, предприятие не предоставляло работникам питание, а они варили себе пищу самостоятельно.

На запрос корреспондента Радио Свобода в приемной Самарской областной клинической больницы и Тольяттинской городской клинической больницы № 1 сообщили, что причины отравления до сих пор устанавливаются, так как пострадавшие поступили с диагнозом "отравление неустановленным веществом".

В управлении Следственного комитета по Самарской области сообщили о начале доследственной проверки по факту отравления.

Представители компании "Кошелёвский посад" от комментариев отказались. В пресс-службе фирмы корреспонденту Радио Свобода сообщили, что "письменный запрос присылать тоже бесполезно", поскольку руководство фирмы решило не давать какие-либо комментарии по поводу отравлений.