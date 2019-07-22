У Зеленского развязаны руки

Украинские избиратели подарили возможность своему президенту делать то, что он считает нужным. Верховная Рада почти наполовину будет состоять из преставителей партии "Слуга народа". Как Владимир Зеленский воспользуется новыми возможностями? Обсуждают российский политик Леонид Гозман и украинские политики Сергей Сивохо и Борислав Береза. Ведущая Елена Рыковцева.

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