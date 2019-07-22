В Липецке неизвестные залили памятник Сталину монтажной пеной

Липецкое отделение КПРФ сообщило о том, что в ночь с 20 на 21 июля неизвестные при помощи газового баллона попытались взорвать дверь в офис партии. Кроме того, они облили монтажной пеной памятник Иосифу Сталину и сделали рядом с ним надпись краской "палач народов".

Видео обоих инцидентов с камер наблюдения липецкие коммунисты выложили на странице своей организации в социальной сети "ВКонтакте".

По словам первого секретаря обкома КПРФ Николая Разворотнева, взорвать дверь офиса партии у неизвестных, которых было не менее пяти человек, не получилось по чистой случайности. Инцидент же с памятником в КПРФ назвали "войной с памятью".

Сообщается, что полиция начала доследственную проверку.