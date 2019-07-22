В Санкт-Петербурге убита ЛГБТ-активистка Елена Григорьева

В Санкт-Петербурге убили ЛГБТ-активистку Елену Григорьеву. Об этом сообщает "Фонтанка", информацию также подтвердил правозащитник Динар Идрисов.
По данным издания, тело активистки было найдено 20 июля в кустах недалеко от дома, в котором она проживала. У неё зафиксированы признаки удушения, изрезана спина и лицо. Криминалисты установили, что Григорьева скончалась в ночь с пятницы на субботу. По факту убийства задержан 40-летний житель Башкортостана. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Правозащитник Динар Идрисов сообщил, что Григорьевой регулярно поступали угрозы убийством в связи с её деятельностью. Она обращалась в полицию, но правоохранительные органы не предпринимали по этому поводу никаких действий.
Кроме участия в акциях протеста за права ЛГБТ, активистка также выступала на митингах в поддержку крымских татар, дальнобойщиков и сестёр Хачатурян. Ей был 41 год.
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