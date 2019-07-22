Мещанский районный суд столицы признал виновным и оштрафовал на тысячу рублей Алексея Кутенкова - участника субботнего митинга оппозиции в Москве, которому полицейские сломали руку.

Кутенкова обвинили в том, что в ходе митинга он перелез через металлические ограждения, после чего "оказывал активное сопротивление полицейским" и "не подчинялся их требованиям".

По словам адвоката обвиняемого, Михаила Бирюкова, в протоколе при этом не указано, какие именно требования полицейские предъявляли к Кутенкову. Также он сообщил, что судья Мещанского районного суда отказалась вызвать на процесс тех, кто Кутенкова задерживал.

20 июля на проспекте академика Сахарова в Москве состоялся митинг в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых городская избирательная комиссия не допустила до выборов якобы из-за бракованных и поддельных подписей избирателей. Кандидаты считают решение комиссии политически мотивированным. Они дали чиновникам ровно неделю на то, чтобы всё-таки зарегистрировать их. В противном случае они планируют 27 июля вывести своих сторонников к зданию мэрии Москвы и сделать эту акцию бессрочной. По данным "Белого счётчика", в субботнем мероприятии приняли участие более 22 тысяч ​человек.

Несмотря на то, что митинг на проспекте Сахарова был согласован с властями, полиция задержала на нём пять человек, среди них и Алексея Кутенкова. Кадры его задержания сняли очевидцы. На них видно, как полицейские специально выворачивают руки Кутенкову так, чтобы сломать их. В итоге врачи, к которым позже обратился задержанный, диагностировали у него перелом руки.