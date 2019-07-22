На границе Киргизии и Таджикистана произошёл инцидент со стрельбой

На границе между Киргизией и Таджикистаном произошёл инцидент с применением оружия, сообщила Государственная пограничная служба Киргизии. Как информирует Радио Азаттык, конфликт произошёл вечером в понедельник между 17 и 18 часами. Поводом для стрельбы стала установка флагштока жителями села Ворух (Республика Таджикистан) на шоссе при въезде в село. Жители села Аксай (Кыргызская республика) выступили против установки флагштока. Между жителями двух сёл произошла словесная перепалка, в результате которой был открыт огонь из охотничьего ружья отмечается в сообщении Пограничной службы Киргизии.



Согласно предварительным данным Госпогранслужбы, 5 человек получили ранения. Но в Баткенской областной больнице «Азаттыку» сообщили, что туда доставлено восемь человек.



Глава села Тожикон (Ворух) Гафуржон Жураев сообщил Таджикской редакции РСЕ/РС, что в ходе конфликта погиб один местный житель, еще семеро получили ранения. По его словам, охотничьи ружья применили жители киргизских сёл, а с таджикской стороны летели камни.



Стало известно, что погибший – 52-летний местный учитель. Среди пострадавших – глава следственного отдела УВД Согдийской области Таджикистана. В настоящее время автотрасса Исфара – Ворух закрыта.



«Пограничные представители Кыргызстана и Таджикистана проводят совместные мероприятия по предотвращению инцидента и недопущению его эскалации. На месте инцидента работают также представители правоохранительных органов и местных органов власти сторон», - говорится в сообщении Государстенной пограничной службы Киргизской республики.