Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Российские военные самолеты утром 23 июля нарушили воздушное пространство Южной Кореи над Японским море. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на министерство обороны страны.

По данным южнокорейских военных, российский бомбардировщик дважды нарушил границу в районе островов Токто, расположенных к востоку от южной части Корейского полуострова. Острова являются предметом спора между Сеулом и Токио. В обоих случаях полёты продолжались по три минуты. В ответ южнокорейские истребители произвели предупредительные выстрелы по российскому самолету.

Российские военные пока не прокомментировали инцидент.

Агентство Yonhap отмечает, что случаи нарушения российскими военными самолетами воздушного пространства Южной Кореи крайне редки. Последний такой случай произошел 20 июня, когда два российских военных самолета оказались в зоне действия ПВО Южной Кореи.