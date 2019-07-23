"Вид на озеро": у Соловьёва нашли разрешение на жительство в Италии

Наличие у Владимира Соловьёва дома (и даже двух!) на итальянском озере Комо не является тайной уже довольно давно.
Но в понедельник Алексей Навальный дополнил картину последним штрихом - он сообщил, что нашёл у Соловьёва вид на жительство в Италии.
Кто же этот счастливый обладатель вида на жительство в Итальянской республике? Да не один, а с пятью детьми?
Уж не тот, кто так волновался накануне митинга? Так боялся, что придёт много народу.
Не сомневайтесь, что это вид на жительство. И нагуглить можете, и вот: на сайте итальянской полиции в итальянской версии написано «Permesso di soggiorno», а в русской «Вид на жительство».
21 миллиард рублей мы ежегодно тратим на покрытие убытков ВГТРК, где работает Соловьёв с видом на жительство в другой стране и Брилёв с британским гражданством.
Это 143 рубля с каждого, включая младенцев, стариков и больных. Немного? Да мне и рубля жаль на этих мерзавцев и лицемеров.
Пока не научимся выходить на улицы и стоять на них столько, сколько надо — так и будем кормить этих упырей. Для них наше бесправие — способ заработка. Будут свободные выборы — Соловьёв лишится вилл на Комо.
Об этом должна знать каждая бабушка, которой смотреть нечего кроме этого упыря по телеку. Каждый таксист, который слушает его по радио, должен знать об этом.
Интересно, кто-то ещё считает этого Соловьева порядочным человеком? А, друзья? Лет 5-7 назад ещё сам его слушал и находил интересным и умным...Жесть
Кто-то считает, и вот их комментарии!
Шота Горгадзе
Алексей Навальный в очередной раз разразился псевдо расследованием. В этот раз объектом нападок (или отработки заказа) был выбрал Владимир Соловьев.
Но опустим лирику. Как я и обещал, на моем канале только факты со ссылкой на закон. Поехали.
Документ, опубликованный Алексеем Навальным по сравнению с визой дает одну привилегию: возможность пребывания на территории Италии более 90 дней. Сомневающимся предлагаю изучить по случаю итальянское законодательство, а именно ст. 5 Законодательного декрета № 286/1998, которым регламентировано, что иностранным гражданам для получения права нахождения в Италии более 90 дней необходимо получить «permesso di soggiorno» (тот самый документ, который был опубликован Алексеем Навальным).
К слову, пошлина за изготовление пластикового «permesso di soggiorno» составляет 30,76 €. Ах да, еще 30 € за почтовые услуги.
Документ действителен лишь при предъявлении вместе с национальным паспортом (в случае Владимира Соловьева – при предъявлении российского загранпаспорта).
Поздравляю Алексея Навального с очередным фиаско. Хотя полагаю свой транш биткоинов за «расследование» он все равно получит.
P.S. Ну и вишенка на тортике для любителей публиковать персональные данные и копии личных документов: «Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или СМИ наказывается штрафом до 200 тыс. руб., либо обязательными работами на срок до 360 часов (ст. 137 УК РФ).
Олег Лурье:
Навальный опять вляпался. Статус Соловьева НЕ является гражданством. В отличие от паспорта и гринкарты США, каковые имеются у друзей и соратников блогера Лешика - Альбац, Пархоменко, Каспарова и прочих «друзей Америки». Но о них Леша предпочитает помалкивать.
Армен Гаспарян:
В твиттере ад: Навальный и хомячье ищут дома или деньги. Скажу прямо. Без малого три года я работаю в эфире семь дней в неделю. Без отпуска и выходных. Без возможностей решать свои вопросы или видеть друзей. Что могут подтвердить десятки, если не сотни людей. От такого графика я озлобился и сильно. Так вот, ВРС работает в эфире раза в три больше меня в эти же семь дней. И уж точно не Навальному, известному проходимцу, живущему на донаты и серые схемы об этом рассуждать. Прежде, пусть начнет с себя
Изрядно разошёлся и сам Соловьёв (предлагаем лишь малую часть из того, что он написал в Твиттере со вчерашнего вечера).
Кроме того, он дал комментарий "Комсомольской правде", где решительно заявил, что итальянского гражданства у него нет:
- Это тип визы. Это не гражданство. Оно не дает ни какого права ни голосовать там, ни работать там, - рассказал «КП» Соловьев. - Оно дает право находиться на территории Италии больше, чем 90 дней. И она у меня давно уже — больше 10 лет. Навальный обратил внимание только на шапку документа. Но ниже поясняется его особый статус. По нему я не могу претендовать на работу или гражданство в Италии. Тем более, если вы внимательно посмотрите на сам документ, то увидите, что там прописано мое гражданство: Россия. И по одной этой карте без российского паспорта въехать в Италию я не смогу.
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