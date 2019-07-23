"Вид на озеро": у Соловьёва нашли разрешение на жительство в Италии

Наличие у Владимира Соловьёва дома (и даже двух!) на итальянском озере Комо не является тайной уже довольно давно.

Но в понедельник Алексей Навальный дополнил картину последним штрихом - он сообщил, что нашёл у Соловьёва вид на жительство в Италии.

Алексей Навальный:

Кто же этот счастливый обладатель вида на жительство в Итальянской республике? Да не один, а с пятью детьми?

Уж не тот, кто так волновался накануне митинга? Так боялся, что придёт много народу.

Не сомневайтесь, что это вид на жительство. И нагуглить можете, и вот: на сайте итальянской полиции в итальянской версии написано «Permesso di soggiorno», а в русской «Вид на жительство».

21 миллиард рублей мы ежегодно тратим на покрытие убытков ВГТРК, где работает Соловьёв с видом на жительство в другой стране и Брилёв с британским гражданством.

Это 143 рубля с каждого, включая младенцев, стариков и больных. Немного? Да мне и рубля жаль на этих мерзавцев и лицемеров.

Пока не научимся выходить на улицы и стоять на них столько, сколько надо — так и будем кормить этих упырей. Для них наше бесправие — способ заработка. Будут свободные выборы — Соловьёв лишится вилл на Комо.

Светлана Иванова:

Об этом должна знать каждая бабушка, которой смотреть нечего кроме этого упыря по телеку. Каждый таксист, который слушает его по радио, должен знать об этом.

Александр Дмитрук:

Интересно, кто-то ещё считает этого Соловьева порядочным человеком? А, друзья? Лет 5-7 назад ещё сам его слушал и находил интересным и умным...Жесть

Кто-то считает, и вот их комментарии!

Шота Горгадзе



Алексей Навальный в очередной раз разразился псевдо расследованием. В этот раз объектом нападок (или отработки заказа) был выбрал Владимир Соловьев.

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Но опустим лирику. Как я и обещал, на моем канале только факты со ссылкой на закон. Поехали.



Документ, опубликованный Алексеем Навальным по сравнению с визой дает одну привилегию: возможность пребывания на территории Италии более 90 дней. Сомневающимся предлагаю изучить по случаю итальянское законодательство, а именно ст. 5 Законодательного декрета № 286/1998, которым регламентировано, что иностранным гражданам для получения права нахождения в Италии более 90 дней необходимо получить «permesso di soggiorno» (тот самый документ, который был опубликован Алексеем Навальным).



К слову, пошлина за изготовление пластикового «permesso di soggiorno» составляет 30,76 €. Ах да, еще 30 € за почтовые услуги.

Документ действителен лишь при предъявлении вместе с национальным паспортом (в случае Владимира Соловьева – при предъявлении российского загранпаспорта).



Поздравляю Алексея Навального с очередным фиаско. Хотя полагаю свой транш биткоинов за «расследование» он все равно получит.



P.S. Ну и вишенка на тортике для любителей публиковать персональные данные и копии личных документов: «Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или СМИ наказывается штрафом до 200 тыс. руб., либо обязательными работами на срок до 360 часов (ст. 137 УК РФ).

Олег Лурье:



Навальный опять вляпался. Статус Соловьева НЕ является гражданством. В отличие от паспорта и гринкарты США, каковые имеются у друзей и соратников блогера Лешика - Альбац, Пархоменко, Каспарова и прочих «друзей Америки». Но о них Леша предпочитает помалкивать.

Армен Гаспарян:



В твиттере ад: Навальный и хомячье ищут дома или деньги. Скажу прямо. Без малого три года я работаю в эфире семь дней в неделю. Без отпуска и выходных. Без возможностей решать свои вопросы или видеть друзей. Что могут подтвердить десятки, если не сотни людей. От такого графика я озлобился и сильно. Так вот, ВРС работает в эфире раза в три больше меня в эти же семь дней. И уж точно не Навальному, известному проходимцу, живущему на донаты и серые схемы об этом рассуждать. Прежде, пусть начнет с себя

Изрядно разошёлся и сам Соловьёв (предлагаем лишь малую часть из того, что он написал в Твиттере со вчерашнего вечера).

Кроме того, он дал комментарий "Комсомольской правде", где решительно заявил, что итальянского гражданства у него нет:

- Это тип визы. Это не гражданство. Оно не дает ни какого права ни голосовать там, ни работать там, - рассказал «КП» Соловьев. - Оно дает право находиться на территории Италии больше, чем 90 дней. И она у меня давно уже — больше 10 лет. Навальный обратил внимание только на шапку документа. Но ниже поясняется его особый статус. По нему я не могу претендовать на работу или гражданство в Италии. Тем более, если вы внимательно посмотрите на сам документ, то увидите, что там прописано мое гражданство: Россия. И по одной этой карте без российского паспорта въехать в Италию я не смогу.