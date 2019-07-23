Вакарчук считает, что Украине нужен закон о сосуществовании с Россией

Лидер украинской партии "Голос", рок-музыкант Святослав Вакарчук заявил, что Украине нужен закон, который бы чётко регламентировал отношения с Россией.В интервью агентству "Укринформ" политик и музыкант предложил, в частности, законодательно урегулировать гастрольную деятельность украинских артистов на территории России.



По мнению Вакарчука, на сегодняшний момент Украина "страдает от двойных стандартов", поскольку государство не хочет брать на себя ответственность за многие вещи. В этой связи на первый план выходит вопрос моральной ответственности людей. Например, почему одни люди принципиально не ездят на гастроли в страну-агрессор, а другие - напротив - активно гастролируют в России. Специальный закон, в котором бы оговаривались правила сосуществования с государством-агрессором, помог бы исправить ситуацию, считает Вакарчук. Иначе этот вопрос будет продолжать разделять украинское общество, добавил он.

Это не первое подобное заявление Вакарчука. В начале июня "Украинская правда" опубликовала призыв политика и музыканта к президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде, а также к Верховной раде наконец разработать закон, который регулирует все отношения с Россией без двойных стандартов.

Созданная Вакарчуком в мае партия "Голос" стала одной из пяти партий, попавших в Верховную раду в результате досрочных парламентских выборов, прошедших 21 июля. После обработки 85 процентов бюллетеней у партии Вакарчука 6 процентов голосов избирателей.