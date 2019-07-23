В Чехии белорусу, воевавшему на стороне "ДНР", грозит 15 лет тюрьмы

Власти Чехии предъявили обвинения в терроризме гражданину Белоруссии Алексею Ф. за участие в боевых действиях в Донбассе. Об этом сообщает издание Deník N.

По данным издания, в период с 2014 по 2016 годы белорус, постоянно проживающий в Чехии, несколько раз выезжал на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, где участвовал в боях на стороне пророссийских сепаратистов. В 2018 году им заинтересовался чешский Национальный центр по борьбе с организованной преступностью.

В июле органы полиции Чехии открыли в отношении иностранного гражданина дело в связи с участием в вооруженном конфликте, подтвердил сотрудник Верховной прокуратуры.

Заместитель верховного прокурора Чехии Адам Башны, в свою очередь, пояснил, что, согласно чешским законам, присоединение к сепаратистам, воюющим против законной, признанной на международном уровне власти Украины, является преступлением.

По обвинению в терроризме гражданину Белоруссии грозит до 15 лет лишения свободы. 40-летний белорус в настоящее время уже отбывает в Чехии наказание за причинение тяжкого вреда здоровью.