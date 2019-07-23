Первый замминистра финансов Леонид Горнин заявил, что власти Иркутской области не выплатили более 1,1 млрд рублей пострадавшим от наводнения, хотя деньги находятся на счетах областного правительства. До конца августа чиновникам посоветовали "определиться с оставшимися средствами", а после вернуть их в федеральную казну, пишет "РБК".

Жители районов в зоне наводнения сообщили изданию "Сибирь.Реалии" о том, что до сих пор не получили даже первоначальных разовых выплат в 10 тысяч руб.

Горнин считает, что власти региона или нарушают права пострадавших от наводнения, или совершили "грубую оплошность при бюджетном планировании". По данным Минфина, к 22 июля пострадавшим выплатили только 61% от всей суммы выделенных средств. При этом в министерстве подтвердили, что деньги в область поступили пятью днями ранее – 17 июля в регион перевели 2,956 млрд рублей. Из этой суммы пострадавшим передали 1,805 млрд рублей.

​388,46 млн рублей перечислили на разовую материальную помощь, 211 млн рублей – на компенсации за частичную утрату имущества и 1,167 млрд рублей – за полную потерю имущества. Выплаты пособий пострадавшим, здоровью которых в результате ЧС был причинен лёгкий вред, составили 12,6 млн рублей, а получившим тяжкий или средний вред заплатили 6,8 млн рублей. 18 млн рублей перевели семьям погибших в наводнении, ещё 128 тыс рублей составили выплаты на погребение, заявили в министерстве.

По словам жительницы села Гадалей в Тулунском районе Приангарья Ольги Жуковой, к 23 июля не все жители затонувших домов получили даже первоначальные разовые выплаты по 10 тысяч рублей. "Мой сын до сих пор эти деньги не получил, я не говорю уже о 100 тысячах по утрате имущества. И он не один такой в Гадалее. Мы списки в сельсовете составляем, их нам обратно возвращают. В чем дело, почему не выплачивают, не объясняют", - сообщила "Сибирь.Реалиям" Жукова.