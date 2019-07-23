Число детей, погибших при пожаре в палаточном лагере, выросло до трёх

Число погибших при пожаре в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае увеличилось до трёх. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Ранее сообщалось о девочке 11 лет, которая погибла во время пожара, и 12 пострадавших, в том числе семерых детях. Позже в больнице умерли две девочки с обширными ожогами, которые находились в коме. В реанимации в крайне тяжёлом состоянии остаётся один мальчик.

Всего в лагере на момент пожара находились 189 детей. Полностью сгорело 20 палаток из 26. Пожар произошёл ночью. По неофициальной информации, причиной возгорания мог стать неисправный обогреватель. В ликвидации огня принимали участие восемь человек и четыре единицы техники. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что работники базы пытались сами тушить огонь и поздно вызвали пожарных. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Дело передано в Главное следственное управление в Москве. Директор детского палаточного лагеря Максим Кузнецов задержан. Об этом он сам сообщил ТАСС.

Работу всего туристического комплекса "Холдоми" временно приостановили.