Путин поручил учесть мнение населения по вопросу о свалке в Шиесе

Президент России Владимир Путин поручил учесть мнение населения Архангельской области при решении вопроса о строительстве мусорного полигона на станции Шиес.

Поручение, опубликованное на сайте Кремля, адресовано правительству Архангельской области и правительству Москвы. Ответственными назначены губернатор Игорь Орлов и мэр российской столицы Сергей Собянин. Власти должны подготовить доклад до 1 сентября.

В районе железнодорожной станции Шиес в Архангельской запланировано строительство мусорного полигона, куда будут свозиться отходы из Москвы. Предполагается, что свалка займет территорию в 300 гектаров.

Против строительства выступают местные жители и экоактивисты. Митинги против строительства начались в августе 2018 года и продолжаются до сих пор. Активисты несколько раз блокировали дорогу, по которой на стройку возят топливо для работающей там техники, а также дежурят у шлагбаума около дороги на Шиес, не пропуская бензовозы на станцию.