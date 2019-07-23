16 граждан Киргизии и 10 граждан Таджикистана пострадали в результате конфликта на границе двух стран. Об этом сообщают Радио Озоди и Азаттык — Таджикская и Киргизская службы Радио Свобода. Один человек погиб.

Инцидент произошёл вечером 22 июля в таджикском селе Ворух, расположенным внутри территории Киргизии. Стрельба началась после того, как жители села установили на въезде флагшток, сообщает пограничная служба Киргизии. Огонь был открыт гражданскими лицами из охотничьих ружей, настаивают там.

Таджикская сторона утверждает, что огонь был открыт со стороны жителей Киргизии. По данным МВД республики, в результате погиб один человек, один человек – подполковник таджикской милиции – был ранен. Всего пострадали 10 граждан страны, трое получили огнестрельные ранения, семеро – закиданы камнями. Со стороны Киргизии ранены 15 человек, в том числе сотрудник милиции и пограничник. 12 поступили в больницу с огнестрельными ранениями, трое – с травмами от камней.

Во вторник, 23 июля стрельба в зоне конфликта возобновилась, передаёт корреспондент "Азаттыка" с места событий. Ранен один пограничник. В регионе усилены подразделения киргизской погранслужбы, ведутся переговоры о деэскалации конфликта.