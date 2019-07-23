ЕСПЧ назначил правозащитнику компенсацию за задержание в 2007 году

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назначил компенсацию в 3600 евро правозащитнику Игорю Каляпину за его задержание на "Марше несогласных" в Нижнем Новгороде в 2007 году. Об этом сообщает телеграм-канал "Апология протеста".
В постановлении суда говорится, что власти России нарушили в отношении руководителя "Комитета против пыток" статьи Европейской конвенции о праве на личную свободу и на эффективное средство правовой защиты.
24 марта 2007 года Каляпина задержали на несогласованном "Марше несогласных", куда он пришёл как независимый наблюдатель и фиксировал нарушения в обращении милиции с протестующими. Всего на акции задержали около пятидесяти человек. Каляпина продержали в отделении несколько часов и отпустили без протокола.
ЕСПЧ коммуницировал жалобу Игоря Каляпина в 2012 году. Правозащитник в беседе с "МБХ медиа" выразил сожаление, что вердикт был вынесен только сейчас. Он предположил, что сотрудники правоохранительных органов, допускавшие нарушения прав граждан, сейчас либо на пенсии, либо будут говорить, "что с тех пор все изменилось и больше такого нет".
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