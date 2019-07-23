Институт Гайдара: в России отмечен "аномальный" приток мигрантов

Миграционный прирост населения в России за первую половину 2019 года составил 98 тысяч человек – это максимальный показатель за последние 10 лет. Об этом сообщили специалисты Института Гайдара и Академии народного хозяйства и госслужбы в докладе "Мониторинг экономической ситуации в России". Эксперты отмечают, что численность иностранных трудовых мигрантов выросла, а доля легализованных на рынке труда среди них сократилась.

В основном в Россию приезжают в поисках работы жители Казахстана, Украины, Таджикистана и Армении. Более всего вырос поток мигрантов из Армении и Украины, из Белоруссии и Молдавии приезжих гастарбайтеров стало меньше. Увеличился приток иностранных рабочих из Китая, Сербии и Сирии.



За весь 2018 года в Россию прибыло около 125-ти тысяч человек – это самый низкий показатель за весь постсоветский период.