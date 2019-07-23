Российский боксёр умер от травм, полученных во время боя

Российский боксёр-профессионал Максим Дадашев умер в больнице от травм, полученных во время поединка против пуэрториканца Субриэля Матиаса.

Бой состоялся 19 июля в американском городе Оксон Хилл, штат Калифорния. Его победитель становился обязательным претендентом на титул чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии IBF. Поединок был остановлен в предпоследнем, 11-м раунде, по просьбе команды Дадашева, в связи с чем ему было присуждено техническое поражение.

На записи боя видно, как перед последним раундом тренер Дадашева Бадди Макгирт, видя состояние российского спортсмена, уговаривает его уйти с ринга – притом что боксёр хочет продолжить драться.

После остановки поединка по пути в раздевалку Дадашев потерял сознание и был экстренно госпитализирован с подозрением на отёк мозга. В больнице ему провели трепанацию черепа. Позже боксёр был введен в состояние медикаментозной комы. Сегодня, по данным источника ТАСС, у Дадашева не выдержало сердце.

Отмечается, что до боя с Матиасом Дадашев провёл на профессиональном ринге 13 боёв, не потерпев ни одного поражения и десять раз выиграв нокаутом. По ходу любительской карьеры он дважды становился бронзовым, и один раз – серебряным призёром чемпионата России.