"Система не готова защитить". Убита активистка Елена Григорьева

В Петербурге убита ЛГБТ-активистка Елена Григорьева. Незадолго до гибели она говорила знакомым о том, что ей угрожают, а также обращалась с сообщениями об угрозах в полицию.

Тело Елены Григорьевой вечером 21 июля обнаружил прохожий на Пулковской улице, недалеко от дома, где она жила. На ее теле было 8 ножевых ранений и следы удушения. Елена Григорьева приехала в Петербург из Великого Новгорода всего полтора года назад. В родном городе у нее остались мать и совершеннолетняя дочь. В начале этого года Елена обращалась в полицию с жалобой на сексуальное насилие, но в возбуждении уголовного дела ей было отказано. Как сообщает интернет-газета “Фонтанка”, полиция подтвердила, что Елена жаловалась и на угрозы в свой адрес, но ни одна из этих угроз не была сочтена опасной для ее жизни. По мнению полицейских, угрозы носили бытовой характер и исходили от знакомых Елены.

Много раз видел Елену на различных протестных акциях руководитель общественного движения “Равноправие” Юрий Гавриков.

Путин заявляет, что у нас к ЛГБТ относятся ровно, а на самом деле нас убивают, вырезают

– Она участвовала в акциях и против налога на дальнобойщиков “Платон”, и против военных действий на Украине, и в поддержку сестер Хачатурян, и в различных ЛГБТ-акциях, она была заметной гражданской активисткой, ее знали очень многие. Я тоже ее знал – не близко, а именно по уличным акциям, кроме того, она активно участвовала в Группе помощи задержанным – привозила в отделы полиции воду, еду, оказывала посильную информационную поддержку. Конечно, то, что произошло, ужасно. Ведь Лене угрожали конкретные люди прямо на улице, во время акций. Теперь очень важно, что будет делать следствие – рассмотрит ли мотив ненависти или сведет все к бытовому конфликту, чтобы не портить статистику в нашей счастливой стране, где Путин заявляет, что у нас к ЛГБТ относятся ровно, а на самом деле нас убивают, вырезают, но полиция начинает действовать только тогда, когда мы выходим на улицу с флагами и плакатами.

Активист Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие Алексей Назаров обращает внимание на то, что хотя Елена Григорьева давно участвует в протестных акциях, но именно этой весной она совершила двойной каминг-аут – и как человек, живущий с вирусом гепатита, и как бисексуальный человек – и начала выходить на ЛГБТ-акции.

– Она участвовала в акциях Альянса, вот в апреле был День молчания, потом она выходила со мной 1 мая, выходила 17 мая на Радужный флешмоб. В связи с этим она постоянно получала угрозы от известного гомофоба Тимура Булатова, открыто, в публичном месте он угрожал одновременно мне и Лене. Угрозы появлялись на забаненном сейчас сайте “Один твой друг – гомонегативист”, там много негативной информации и отдельные комментарии о том, как надо поступать с такими людьми, как мы. В случае этого убийства я не знаю, какие были мотивы, но не исключаю мотива ненависти, потому что 8 ударов ножом и удушение – такого по любви не делают. А есть еще один запрещенный сайт – “Пила против ЛГБТ”, с 1 июля они у себя объявили новый сезон и вывесили список потенциальных жертв, в который попали и исполнительный директор Российской ЛГБТ-сети Игорь Кочетков, и Лена. Там говорилось о том, что для них уже приготовлены “жестокие подарочки”. Действия правоохранительных органов пока комментировать не хочу, но очень надеюсь, что преступление будет раскрыто.

Информагентство "Росбалт" со ссылкой на свои источники уже написало, что в правоохранительных органах считают: Елену Григорьеву убили на бытовой почве, потому что в день убийства она якобы выпивала во дворе в компании четырех мужчин и одной женщины, и что убийство могло стать результатом возникшего конфликта.

Юрист ЛГБТ-инициативной группы “Выход” Максим Оленичев, помогавший Елене Григорьевой подать в полицию заявление об угрозах, затрудняется сказать, по какой причине была убита гражданская активистка.

Ей поступали многочисленные угрозы

– Это может быть ненависть на почве политических убеждений, это может быть гомофобия, это может быть бытовой конфликт – нужно проверить все версии, найти и наказать виновных. Она открыто говорила и писала в соцсетях о своей бисексуальности, на этой почве у нее и возникало большинство конфликтов со знакомыми и соседями, ей поступали многочисленные угрозы, и в конце мая – начале июня она обратилась в “Выход” с просьбой помочь ей составить заявление в правоохранительные органы. Мы с ней оперативно подали заявления, но о результатах я пока ничего не знаю – еще не вышли сроки рассмотрения. Пока никаких фактов, говорящих в пользу какой-то из версий, нет.

Правозащитник Динар Идрисов говорит, что реакция на посты Елены Григорьевой в соцсетях часто бывала очень бурной, он проследил ее эволюцию как гражданской активистки и пришел к выводу, что за последние годы она диаметрально поменяла свои политические взгляды.

– Она пришла в среду активистов на волне умеренных националистических интересов, а потом случилась аннексия Крыма, война в Донбассе, и тут она ушла от националистов в праволиберальную среду, начала участвовать в акциях антивоенного и либерального толка, ее часто видели на пикетах “Солидарности”. Год назад Лена сказала, что расходится со своим другом Андреем, заявила о своей бисексуальности. Но она продолжала поддерживать связи со своими бывшими соратниками, которые явно не симпатизировали ее новым убеждениям, она жаловалась своим друзьям из “Солидарности”, что ей угрожают, обвиняют в том, что она переметнулась. Вот это была особенность ее жизни – она не порывала с людьми, которые больше не разделяли ее взглядов, она могла вступать с ними в межличностные конфликты на почве этих разногласий.

Недавно она заявила, что стала жертвой изнасилования, следствие не нашло подтверждения ее словам, но в рамках возбужденного уголовного дела она давала показания, в том числе об угрозах, которые ей поступали. К сожалению, Следственный комитет не счел эти показания требующими дополнительной проверки и принятия мер по обеспечению безопасности. Но самое печальное, что Лена в этой ситуации осознавала, что угрозы могут осуществиться, она со многими знакомыми из оппозиционной среды заговаривала о своей смерти, о том, что ее скоро убьют, просила позаботиться о ее коте, хотела даже сделать дубликат ключа, но не успела. Но на фоне ее обычной гиперактивности, эмоциональности и множества мелких угроз все это не воспринималось серьезно. И мне не так важно, каких взглядов придерживалась Лена, принадлежала она к ЛГБТ-сообществу или нет. Главное, что человек, получающий угрозы, чувствующий, что его жизнь и здоровье в опасности, обращается за помощью в правоохранительные органы, но сталкивается с тем, что система не готова, не может и не хочет его защитить. Это та же ситуация, что и с домашним насилием, ведь и тут у нас нет системы охранных ордеров, существующих для того, чтобы жертвы мелкого насилия не стали потом жертвами насилия нового и более серьезного. Это важная общественная проблема, которая еще раз поднимается в связи с гибелью Лены. При этом мне кажется, что сам способ ее убийства говорит о том, что оно не было бытовым.

Система не готова, не может и не хочет защитить человека

Так же думает и Ольга Смирнова, сопредседатель петербургского демократического движения “Солидарность”, участником которого была Елена Григорьева.

– Мы познакомились с ней в феврале 2017 года, когда она приехала сюда из Новгорода. Я не сомневаюсь, что в мотивах ее убийства была ненависть, а вот чем она была спровоцирована – тут причин может быть много. Открытой ЛГБТ-активисткой она успела побыть всего несколько месяцев, а вот политической активисткой, вписывающейся буквально во все самые опасные темы, она была давно, еще с Великого Новгорода. Я познакомилась с ее друзьями оттуда, и выяснилось, что там она была организатором всех антивоенных акций, проходивших с 2014 года. Многие акции там согласовывали, она постоянно была заявителем, и ее прекрасно знали в местной администрации. И она прекрасно знала, на что шла, потому что, хотя, в отличие от Петербурга, там акции разрешали, зато потом наказывали организатора под надуманным предлогом, в частности, у нее там было два громких дела по поводу демонстрации нацистской символики. На самом деле никакой демонстрации не было, защита разгромила это утверждение в пух и прах. Она участвовала практически во всех протестных акциях, и с “Яблоком”, и с другими организациями, и это как раз то, в чем мы с ней расходились – она считала, что надо поддерживать всех и всюду, лишь бы это была оппозиция.

В Петербурге она быстро прижилась и стала любима и уважаема, причем самыми разными людьми. Она участвовала во всех наших акциях – и в “Стратегии-6”, ежемесячно проводимой в поддержку политзаключенных, и в “Стратегия-18” – в поддержку крымских татар, и в кампании прошлого лета за освобождение Олега Сенцова. Она вела себя с первых дней очень решительно. Особенно важны были для нее акции в поддержку Украины, она была буквально одержима антивоенной темой. Действительно, она в последние месяцы участвовала и в ЛГБТ-акциях, дважды на моих глазах ее задерживали, я была в группе поддержки и видела удивление полиции, которая ее давно знала по участию в других акциях, – ах, еще и ЛГБТ! В последний раз я ее видела 18 июля, на пикетах в поддержку крымских татар, мы попрощались как-то вскользь, и она как будто исчезла – ушла с пикетов и не вернулась.

Ольга Смирнова знает об угрозах, поступавших в адрес Елены Григорьевой, по ее словам, они были очень разнородные, некоторые из них зафиксированы, правда, не нотариально. Смирнова полагает также, что тот человек, который был задержан по горячим следам, не может быть убийцей: по ее сведениям, это выходец из одной из стран Центральной Азии, дворник, помогавший Елене по дому – починить сантехнику, вкрутить лампочку, и поэтому служебная собака опознала его запах и привела к нему полицейских. Ольга Смирнова не сомневается, что мотивом убийства активистки была ненависть – либо гомофобная, либо на основании политических взглядов.

Вечером 23 июля на Невском проспекте прошла акция в память Елены Григорьевой, организованная ЛГБТ-инициативной группой “Выход”.