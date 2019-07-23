Трамп пытается через суд сохранить в тайне свои налоговые декларации

Президент США Дональд Трамп во вторник подал судебный иск против Бюджетного комитета Палаты представителей, генпрокурора штата Нью-Йорк и руководителя нью-йоркской налоговой службы. Президент попросил суд запретить штату Нью-Йорк передачу информации о налогах и налоговых вычетах Трампа, который до избрания президентом постоянно жил в Нью-Йорке. Об этом сообщает CNBC.

Бюджетный комитет несколько недель назад подал судебный иск против Министерства финансов и Налоговой службы, требуя передать в Конгресс информацию о федеральных налогах Трампа. Президент подал иск, пытаясь опротестовать июньский иск законодателей. Это следует из текста заявления, которое было подано во вторник в федеральный суд округа Колумбия, сообщает "Голос Америки".

Трамп неоднократно отказывался раскрывать информацию о своих налогах ещё на стадии избирательной кампании. Не раскрывал он этой информации и находясь на посту президента США. Как правило, все кандидаты в президенты публикуют свои налоговые декларации за последние годы. В мае сенат штата Нью-Йорк принял закон, позволяющий передачу информации о налогах президента Конгрессу США.