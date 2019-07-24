Бывший председатель Партии экономической свободы и бывший депутат Государственной думы Константин Боровой попросил политическое убежище в США. Об этом он сообщил в интервью "Голосу Америки".

По его словам, такое решение он принял из-за постоянной слежки за ним, которую обнаружил ещё в конце 2014 года. Тогда же, по словам Борового, "начали твориться странные вещи" Его уговаривали начать бизнес, предлагали взять миллионы долларов.Сотрудники его службы безопасности подтвердили, то за ним ведётся так называемая "установочная слежка", которая изучает расписание и маршруты политика. Эксперт посоветовал Боровому уехать из страны. В декабре 2014 года он уехал в Лос-Анджелес, а в феврале 2015 года был убит Борис Немцов. Поэтому сейчас, когдаза Боровым началась профессиональная слежка, он, по его словам, решил не испытывать судьбуи на всякий случай попросил политического убежища.

В 1992 году Боровой основал Партию экономической свободы. В 1995 году избрался депутатом Госдумы второго созыва. В конце 1990-х Партия экономической свободы вошла в блок «Союз правых сил», а в 2003 году Минюст лишил ее регистрации.