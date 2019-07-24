Пограничники КНДР задержали судно с российским экипажем

Представители посольства России встретились с членами экипажа российского судна "Сянхайлинь-8", задержанного в Северной Корее в ночь на 17 июля. Все члены экипажа здоровы,говорится в сообщении на странице дипмиссии в фейсбуке. Посольство принимает необходимые меры для урегулирования ситуации, однако не делает никаких прогнозов, сообщил "Интерфаксу" представитель МИД России во Владивостоке.

Северокорейские пограничники высадились на российское судно в ночь на 17 июля, когда оно находилось примерно в 55 морских милях от КНДР. "Сянхайлинь-8" направлялось из южнокорейского порта в район промысла краба в Японском море. На борту находились 15 россиян и два специалиста из Южной Кореи. Пограничники КНДР отключили на российском судне все средства связи и конвоировали его в спорт Вонсан.

Задержанных моряков, по их словам, не выпускают из душных кают. Допрашивают и обыскивают. Покинуть "Сянхайлинь-8" разрешили только его капитану, помощнику и двум специалистам из Южной Кореи, устанавливавшим на судне оборудование. Их поселили в гостиницу, где также держат под стражей, рассказал собеседник "Интерфакса".

Связи у судовладельца с экипажем нет. Вся информация о моряках получена со слов представителя российского посольства в Пхеньяне.

Заместитель директора Северо-Восточной рыболовной компании, которой принадлежит "Сянхайлинь-8" , Виктор Седлер рассказал РБК, что причиной ареста якобы стало незаконное пересечение границы так называемой зоны военного охранения. КНДР произвольно установила её в 50 морских милях от берега. В международных документах о возможности создания такой зоны не говорится.

В мае 2016 года корабль пограничной охраны Северной Кореи задержал в Японском море российскую яхту "Элфин" с пятью членами экипажа на борту. Они возвращались со спортивной регаты в южнокорейском городе Пусан. В момент захвата судно находилось в 85 милях (157 километрах) от берега КНДР. Яхта была освобождена после ноты МИД России.