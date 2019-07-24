Из-за пожара в лагере "Холдоми" на сотрудника МЧС завели дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности в отношении сотрудника МЧС Эдуарда Новгородцева после пожара в детском палаточном лагере "Холдоми" в Хабаровском крае, жертвами которого стали четверо детей.

По данным следствия, во время плановых учений в июле Новгородцев, который возглавляет надзорный отдел МЧС по Солнечному муниципальному району, обнаружил в палаточном городке нарушения противопожарных норм. Однако он не стал требовать у руководства лагеря их исправить.

Накануне также были задержаны директор и учредитель лагеря – Максим Кузнецов и Виталий Бурлаков. Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Пожар в детском палаточном лагере произошел в ночь на 23 июля. Всего в лагере на момент пожара находились 189 детей. Полностью сгорели 20 палаток из 26. По неофициальной информации, причиной возгорания мог стать неисправный обогреватель. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что работники базы пытались сами тушить огонь и поздно вызвали пожарных. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". После пожара власти Хабаровского края решили закрыть лагерь.